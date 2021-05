Acqua a fiumi dalle fogne

Baldasseria Media fa acqua da tutte le parti. Non è una novità, visto che il problema degli allegamenti dovuti all’incapacità della rete fognaria di far fronte a piogge intense si presenta ormai da 30 anni, almeno tre volte all’anno.

“Abito qui – spiega Sergio Luszach – dal 1992 e ormai mi sono dovuto attrezzare, disponendo paratie perché l’acqua non scenda in cantina e attivando all’occorrenza una pompa aspirante. E così hanno fatto tutti gli abitanti della zona, che si vedono galleggiare davanti alla porta di casa anche i cassonetti dell’immondizia”.



Paratie e pompe, però, non possono essere la soluzione. “Bisogna difendersi – continua il residente - anche perché dalle fogne straripano acque nere. E adesso che sono previste nuove lottizzazioni in zona la rete fognaria esistente sarà ancora meno adeguata”.I cittadini se la prendono con l’attuale giunta, che aveva promesso grandi lavori, ma anche con quella precedente, visto che il problema non è nuovo.



“Ci era stato detto ancora in campagna elettorale – conclude Luszach – che i lavori sarebbero cominciati presto. Al momento sono state solo parole. Per darci un contentino, è stata sistemata la pavimentazione di un tratto di strada non interesata dal problema fogna, ma non si sono visti lavori alla rete”.Alcuni pensano che non ci siano soldi disponibili e che la situazione non cambierà mai. In realtà, il Comune ha già previsto un progetto di rifacimento del sistema fognario che sarà realizzato dal Cafc. La spesa sarà di oltre un milione di euro.“Inoltre - spiega il vice sindaco Loris Michelini –, saranno realizzati un fosso di captazione a smaltimento delle acque lungo via delle Acacie e un collettore che raccoglierà l’acqua che la rete fognaria non può contenere. Per questo verranno espropriati anche alcuni campi. Per partire, il progetto deve avere l’approvazione definitiva. Ci vorranno ancora una paio di mesi e poi i lavori potranno cominciare”.