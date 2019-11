Acqua alta a Grado, domani scuole chiuse

Anche se l’emergenza per questa sera sta lentamente rientrando, così come l’acqua, rimane alta l’allerta. Una situazione davvero particolare e inedita ha coinvolto l’Isola di Grado che dall’allerta per l’acqua alta ha visto allagamenti e disagi. Sono state chiuse per precauzione le strade in entrata, compresa la SR 352, mentre le scuole domattina, sia a Grado che a Fossalon, asili compresi, non apriranno. La stima dei danni è ancora da stilare ma l’acqua salata certo non aiuterà nemmeno una volta rientrata in mare. Da segnalare, fatto raro, che l’acqua ha quasi raggiunto anche la Basilica di Sant’Eufemia, uno dei punti più alti del centro storico gradese.

Al lavoro la squadra comunale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco assieme a Carabinieri e Polizia. FVG strade ha invece provveduto alla messa in sicurezza della translagunare.

Il prossimo picco è previsto domattina alle ore 9.30 circa.