Acqua alta a Grado, ma nessuna criticità

Acqua alta a Grado, questa mattina, a causa delle piogge abbondanti, come previsto dall'allerta meteo diffuso ieri dalla Protezione Civile regionale, ma fortunatamente pochi disagi. La situazione è sotto stretto monitoraggio della Sala Operativa Regionale. A Grado, alle 8, è stato raggiunto il livello di 125 centimetri, ma non sono segnalate criticità per quanto riguarda la viabilità.

Il Comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione e alla prudenza alla guida. I residenti sono stati invitati a predisporre paratie, parcheggiare le auto all'isola della Schiusa e Città Giardino. Sono aperti i varchi della zona pedonale del centro storico.