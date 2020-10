Acqua alta e mareggiate, scatta l'allerta gialla

Sull'Italia affluiscono fresche e secche correnti settentrionali. Oggi una depressione si porterà sulla Francia e richiamerà correnti più umide dal mar Mediterraneo. Giovedì 15 la depressione arriverà sull'Italia e un fronte interesserà la nostra regione, con venti meridionali in quota, nordorientali nei bassi strati. Sono attese precipitazioni in genere abbondanti, particolarmente intese su Bassa pianura e Costa, dove sono possibili acqua alta e mareggiate.

Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo giallo su Pianura e zona giuliana, in vigore dalle 8 alle 12 di domani.

Previsioni meteo

Giovedì piogge in genere abbondanti. Localmente saranno possibili piogge più intense, specie sulle Prealpi Carniche. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa. Neve oltre i 1.800-1.600 metri sulle Prealpi, 1.500-1.200 metri sulle Alpi, con quota neve temporaneamente in abbassamento fino a 700-800 metri sul Tarvisiano. Venerdì precipitazioni residue di notte e al mattino, nel pomeriggio possibile qualche rovescio in montagna.