Acquedotto Destra Tagliamento, oggi primi test sull'acqua

Proseguono i lavori dei tecnici di Hydrogea per ripristinare la fornitura delle utenze collegate all'acquedotto Destra Tagliamento, messo ko dall'ondata di maltempo del weekend, che ha lasciato diverse attività produttive e circa 15mila cittadini senza acqua potabile.

L'ondata di piena del torrente Comugna, da cui si rifornisce il bacino idrico, ha quasi completamente demolito l'accesso all'opera di presa (l'impianto che consente la captazione delle acque), ha distrutto diverse apparecchiature e strumentazioni tecniche e creato una voragine nel terreno delle dimensioni di circa 200 metri quadrati e profonda circa tre metri.

I lavori di ripristino, finalizzati a garantire in tempi brevi il regolare funzionamento del sistema, sono iniziati domenica e proseguono senza sosta, mentre è stato avviato un servizio di approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile, attraverso una ventina di cisterne collocate nei punti strategici del territorio interessato dall'emergenza, ovvero i comuni di Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Travesio, Sequals, Arba, Vivaro e Fanna.

Sono già stati rimossi i detriti ed è stata riempita la voragine che impediva l'accesso con i mezzi in galleria; è stato parzialmente ripristinato l'impianto di captazione e riattivata la derivazione di acqua potabile sul torrente Comugna. A partire da oggi sarà dato avvio ai campionamenti per accertare l'idoneità dell'acqua a uso potabile e alimentare, con l'obiettivo, d'intesa con le Aziende sanitarie, di poter dichiarare la fine dell'emergenza entro pochi giorni.

Non è la prima volta che eventi atmosferici di significativa entità evidenziano la sostanziale debolezza infrastrutturale dell'acquedotto che, secondo uno specifico studio di fattibilità redatto dalla Hydrogea, necessiterebbe di opere di riqualificazione e ricostruzione per un costo complessivo di 8 milioni di euro per risolvere, anche se non definitivamente, le criticità della struttura.