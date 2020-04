Acquista mascherine professionali online, veterinario truffato

Ordina delle mascherine online per la sua clinica veterinaria attiva nel Monfalconese, per poter continuare a curare in sicurezza gli animali. Reperisce le mascherine attraverso un sito internet che ne propone in vendita alcune di tipo professionale. Il veterinario ne ordina alcune decine, per un importo di circa 200 euro, somma che paga in anticipo.

Ma le mascherine non sono mai arrivate. A quel punto il veterinario si rende conto di essere stato truffato e si rivolge ai Carabinieri, denunciando l'accaduto. Si scopre così che la ditta che avrebbe dovuto spedire i presidi non esiste. Indagano i militari della Compagnia di Monfalcone.