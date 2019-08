Acquista su Internet una Bmw X6, ma è una truffa

Ancora una vendita on line con truffa. Il responsabile, però, è stato individuato e denunciato dai Carabinieri di Tarvisio che, dopo un’attenta indagine scaturita in seguito alla denuncia presentata lo scorso mese di maggio da un 41enne sloveno, hanno raccolto gravi e convergenti elementi di responsabilità a carico di 21enne da Treviso.

Il giovane ha messo in vendita on line su un sito internet specializzato un’autovettura BMW X6, facendosi trasferire 10mila euro con un bonifico effettuato dall’acquirente sloveno. Peccato, però, che l’auto non sia mai stata consegnata. Il giovane trevigiano ha rimandato ripetutamente l’appuntamento per perfezionare la compravendita, rendendosi poi definitivamente irreperibile. La denuncia del 41enne, però, ha permesso di individuare il giovane truffatore che ora dovrà rispondere del reato di truffa.