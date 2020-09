Acquistano due Rolex, ma li pagano con soldi falsi

Due malviventi, presumibilmente di nazionalità italiana, sono riusciti a farsi consegnare due orologi Rolex da un cittadino austriaco, raggirandolo. L'uomo è stato convinto a venderli per 25mila euro. I due truffatori, però, hanno pagato in contanti con banconote che poi si sono rivelate grossolanamente false.

Il cittadino straniero si è accorto che i soldi non erano veri solo in un secondo momento. A quel punto ha denunciato tutto ai Carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro che adesso indagano per fare chiarezza sull'episodio. È successo nei giorni scorsi nella località balneare della Bassa Friulana.