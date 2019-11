Acquistava prodotti hi-tech con finanziamenti a falso nome

Acquistava prodotti tecnologici tramite finanziamenti, che venivano, però, attivati sotto falso nome. Per questo la Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine come truffatore seriale, per possesso e fabbricazione di documenti falsi; l’uomo è stato anche indagato per tentata truffa.

La segnalazione è arrivata ieri sera in Questura dal dipendente di un negozio di elettrodomestici del centro commerciale di Fiume Veneto, dove l’uomo aveva tentato di comprare, a rate, una Play Station e un pc, per un valore totale di oltre 2mila euro, fornendo una carta d’identità, un codice fiscale e una busta paga intestata a un’altra persona. Gli agenti della Volante sono tempestivamente intervenuti, riuscendo a individuare e bloccare l’uomo mentre stava uscendo dal negozio.

Nei confronti del 40enne, il Questore Marco Odorisio ha disposto anche il foglio di via obbligatorio dalla Provincia di Pordenone per anni tre, provvedimento immediatamente notificato ed eseguito.