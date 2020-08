Addio a Cesare Romiti, amico del Friuli e del Premio Nonino

Addio a Cesare Romiti, per molti anni amministratore delegato della Fiat, nonché uno dei principali manager e imprenditori italiani. A giugno aveva compiuto 97 anni.

Uomo simbolo della Fiat di Gianni Agnelli, Romiti in Friuli è stato spesso ospite del Premio Nonino, legato da un'amicizia speciale alla famiglia di Percoto, ma non soltanto. Quello con il Friuli, per uno degli uomini più importanti dell'industria italiana, era un legame decisamente speciale.

Nel 2009, intervistato da Valentina Viviani per il nostro settimanale, aveva svelato la sua passione per l’arte, la cultura e il Premio Nonino.

"Per me, che frequento generalmente un altro tipo di ambienti, è un’occasione felice quella di poter incontrare tanti intellettuali italiani e internazionali insieme - aveva confessato -. Ho anche l’opportunità di conversare con loro, perché in genere, il giorno precedente alla cerimonia ufficiale, è sempre organizzato un pranzo dedicato ai premiati cui partecipo davvero volentieri. Premi Nobel, scrittori, artisti tutti alla distilleria di Percoto per il più genuino omaggio alla cultura che ci si in Italia oggi”.



Una dichiarazione di grande stima e amore per il premio assegnato dalla distilleria di Percoto, "il più ‘vero’ perché la giuria, composta da membri tutti di altissimo livello, non risente delle enormi pressioni che spingono in altri riconoscimenti letterari".

Un connubio genuino quello tra arte, letteratura e cultura del vino e della grappa, secondo Romiti, che confessava "di ordinare spesso bottiglie friulane anche ai pranzi ufficiali”.

Un amore, quello per il Friuli, intenso e sincero, che lasciava sempre spazio a nuove 'scoperte': “Quando vengo da voi sto sempre molto bene. Oltre all’accoglienza e all’ospitalità ho sempre occasione di conoscere qualcosa di nuovo. Nella mia ultima visita in Friuli, ad esempio, ho scoperto un vero angolo di paradiso. È la valle di Cialla, vicino a Prepotto, dove si produce uno squisito schioppettino”.

Un'amicizia privata intensa quella che ha legato Cesare Romiti alla famiglia Nonino, tanto che l'ex manager, nel 2006, ha presenziato anche alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all'Università di Udine di Giannola Nonino (prima donna per l'ateneo friulano), seduto tra il pubblico.

Oltre al Premio Nonino, il legame di Romiti con il Friuli Venezia Giulia si era stretto ancora di più grazie alla Fondazione Italia – Cina, che ha presieduto, e che è stata partner del Far East Film Festival, altro evento culturale di riferimento della nostra regione.

"Addio a Cesare Romiti il manager che ha riportato in alto la Fiat, che ha contribuito a scrivere pagine importanti dell’economia italiana - scrive su Facebook Ettore Rosato presidente di Italia Viva -. Un uomo dal carattere forte, una persona capace, con lui se ne va un pezzo di storia dell’industria italiana".



Nella foto Inge Feltrinelli, Cesare Romiti e Giannola Nonino, tratta dal sito https://www.grappanonino.it

Le foto della cerimonia di laurea sono tratte dal sito https://qui.uniud.it