Addio a Dino Del Ponte, insegnante, dirigente ed ex sindaco di Muzzana

Lutto a Muzzana e nel mondo della scuola per la scomparsa a 77 anni di Dino Del Ponte, insegnante, dirigente scolastico e già sindaco della località della Bassa Friulana. Del Ponte è morto nel primo pomeriggio di oggi, vinto da un male contro il quale combatteva da diversi mesi. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime due settimane, fino al ricovero in ospedale.



Sindaco di Muzzana dal 2004 al 2008, Dino Del Ponte è stato insegnante di lettere, dirigente scolastico e psicologo. Ha dedicato la sua vita alla scuola e ai giovani, impegnandosi nei suoi diversi ruoli ad accompagnare e sostenere diverse generazioni di ragazzi ed insegnanti, oltre ad essere al fianco delle famiglie.



Nel 1995 fu distaccato al Provveditorato agli Studi, per il coordinamento del progetto provinciale per la riduzione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e dal 1999 per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia. Dino Del Ponte collaborò anche con Telefriuli alla realizzazione di alcuni cicli di trasmissioni televisive dedicate agli studenti e con protagonisti in studio gli stessi ragazzi. Appassionato di musica, Dino Del Ponte è stato anche coordinatore del Concorso "Organi Storici del Basso Friuli". Lascia i figli Francesco e Lea.