Addio a Dino Zompichiatti, volontario storico della comunità

Si è spento mercoledì mattina, nella sua casa di Camino, uno dei personaggi più attivi del mondo del volontariato a Buttrio. Dino Zompicchiatti, 73 anni, era un volontario storico della comunità buttriese. Fondatore dell’associazione Auto Amica, presenza fissa alla Fiera dei Vini con la Proloco Buri, donatore di sangue del gruppo della Danieli dove aveva lavorato per 35 anni, Dino era una persona molto attiva, “sensibile ed empatica” riporta Gloria Tami, presidente di Auto amica, “attento, disponibile, generoso”, aggiunge addolorato Emilio Bardus, presidente della Proloco Buri.



“Era molto legato alla nostra realtà - ricorda il sindaco Eliano Bassi, che seguiva la patologia di Dino come medico di famiglia -. Sempre attivo, partecipe, aveva idee per lo sviluppo del nostro paese. Ha affrontato la sua malattia con forza, fiducia, coraggio”.



Dino lascia la moglie Mirella, e il fratello Sergio, entrambi al suo capezzale nel momento dell’epilogo repentino della sua malattia. “Ha dato molto alla comunità, fino a quando ha potuto - così lo tratteggia il fratello -. Un amante dell’armonia del paese, della sua terra, della natura; negli ultimi anni si era dedicato all’azienda agricola di famiglia”. I funerali si terranno venerdì alle 15.30 nella chiesa di Camino, dove giovedì sera si svolgerà una veglia.