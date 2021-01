Addio a Edda Agarinis, moglie di Carlo Sgorlon

Si è spenta a 91 anni Edda Agaris, moglie dello scrittore friulano Carlo Sgorlon, scomparso nel dicembre 2009. Era ricoverata in ospedale a Palmanova, positiva al Covid, quando le sue condizioni sono peggiorate ed è sopraggiunta la morte. Maestra elementare, nel 1960 aveva sposato Sgorlon e, dopo la morte, era divenuta custode del patrimonio letterario del marito.



“Il mio ricordo dell’ultimo incontro avuto con Edda Agarinis in occasione della presentazione di un inedito di Carlo Sgorlon è quello di una donna ancora straordinariamente appassionata alla vita - ricorda il sindaco di Udine Pietro Fontanini -, consapevole della grande responsabilità derivante dal fatto di essere la custode dell’opera del marito Carlo Sgorlon e intenzionata a lottare affinché questa ricevesse finalmente la meritata attenzione, liberandola dall’oblio ideologico nel quale negli anni era caduta”.



“Per questo sono orgoglioso di poter dire che si deve a questa Amministrazione il rinato interesse nei confronti di questo nostro autore e la decisione di rendergli omaggio attraverso la realizzare una sua statua che sarà collocata nei prossimi mesi, alla conclusione dei lavori alla Biblioteca Joppi, in piazzetta Marconi. Ma oggi il nostro pensiero affettuoso, grato e commosso va a Edda, il cui nome è inscindibilmente legato da quello del marito che senza di lei non sarebbe stato il gigante della letteratura che è stato”, ha concluso Fontanini.Gli fa eco l’assessore alla culturaha voluto esprimere il proprio cordoglio. “In questi anni - ha spiegato - ha sempre seguito con passione e apprezzato le nostre iniziative legate al nome del marito, cui era legata da un amore profondo e da una sintonia intellettuale straordinaria. Ora che Edda non c’è più, questa Amministrazione si impegnerà con ancora maggiore determinazione a difendere e valorizzare il nome e l’opera di Carlo Sgorlon, della cui eredità è stata custode”.