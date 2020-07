Addio a Giulio Magrini, figlio della Resistenza e della Carnia

La Carnia piange Giulio Magrini che si è spento, nella notte, a 79 anni. Nato e vissuto sempre a Ovaro, era stato consigliere regionale, eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano, dal 1978 al 1988, seguendo da vicino gli anni della ricostruzione dopo il terremoto. Era stato anche consigliere comunale a Tolmezzo e membro della direzione provinciale dell’Anpi.

Proprio alla Resistenza è legato uno degli episodi che segnò la sua vita. Era, infatti, il figlio di Aulo, medaglia d'argento al valor militare alla memoria, medico e partigiano con il nome di battaglia ‘Arturo’, commissario della Brigata Carnia della Garibaldi, ucciso il 15 luglio 1944 da un commando tedesco a Sutrio.

Una vicenda che Giulio aveva raccontato nel documentario ‘Carnia 1944, un’estate di libertà’, dedicato a un’importante pagina della lotta al nazifascismo, quella, appunto, della Repubblica della Carnia (nella foto, un frame del film, realizzato nel 2012 dal regista e docente dell’Università di Udine Marco Rossitti).

Altra sua grande passione era quella legata alla montagna: negli ultimi anni è stato presidente dell’Asca, l’associazione che raggruppa le sezioni regionali del Club Alpino Italiano, oltre che impegnato, anche di recente, in varie iniziative culturali.

"Apprendiamo con comprensibile sgomento la triste notizia della scomparsa di Giulio Magrini, componente del Comitato provinciale dell’Anpi, personaggio politico emblematico e rappresentativo non solo della Carnia ma dell’intera Regione", scrive l'Anpi di Udine. "L’Associazione è vicina al dolore della moglie Bianca e dei figli Aulo e Giovanna e onorerà la memoria di Giulio con grande partecipazione alle esequie, di cui comunicheremo a breve luogo, data e orario".

“Un grande vuoto nella nostra comunità: non c'è più Giulio Magrini, figlio della Resistenza e della sua amata Carnia, in prima linea nella Ricostruzione dopo il terremoto del Friuli, un politico, un uomo e un amico sincero da cui ho imparato tanto, sempre troppo poco", ricorda la deputata dem Debora Serracchiani. "Ci ha lasciato con la riservatezza gentile che era il suo tratto. Custodirò preziosamente ogni riflessione e ogni consiglio, il ricordo delle nostre lunghe chiacchierate”.

"La Carnia perde, con Giulio Magrini, un uomo di spessore, umano e culturale, capace come pochi di mettere in rapporto i temi globali con le necessità locali", sono le parole del sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo affidate a un post sul suo profilo Facebook. "Intelligenza raffinata, un esempio mirabile di “scarpe grosse e cervello fine” come si dice dei migliori carnici, profondamente attaccato alla sua terra ma consapevole che non basta piantarci le radici se non si è capaci di guardare alto e dialogare col mondo. Esempio mirabile di arte oratoria, senza essere stucchevole, è stato un saldo punto di confronto per politici e amministratori più giovani. Fu portatore dei più alti valori della resistenza antifascista. Orgogliosamente di sinistra, era, però, capace di essere ecumenico nei ragionamenti, tanto che quattro anni fa lanciò l’idea di un alleanza per salvare la montagna".

"Rimpiango gli scambi di opinione con lui, persona dolce ma capace se necessario di difendere con estremo vigore la propria posizione; era in grado di provare profonda empatia e trasmetteva sempre una voglia di approfondire le vicende, senza mai fermarsi alla superficie. Da lui ebbi critiche, come quando lanciai la evidente e paradossale provocazione dicendo che “la Carnia è morta” per svegliare le coscienze assopite rispetto al problema demografico, e lui dissentì fortemente, così come accolsi con piacere il suo supporto in diversi frangenti, anche su temi a volte inaspettati, come quando tre anni fa avviai le operazioni di polizia in zona stazione e mi fece arrivare il suo appoggio morale, perché sicurezza e legalità sono valori importanti senza colore. La sinistra perde un faro, la Carnia un fratello maggiore", conclude Brollo.

"Era una personalità straordinariamente bella e generosa", ricorda il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell. "Profondamente impegnato nella crescita civile non solamente della Carnia ma di tutta la Regione. Il suo spirito spesso ironico celava una fermezza nel coraggio e nel rigore. Rimarrà un modello per tutti coloro che desiderano impegnarsi per la propria comunità. È una grande perdita".