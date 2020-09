Addio a Marino Tremonti

Si è spento, a 95 anni, Marino Tremonti, notaio udinese classe 1924 con la passione per l’alpinismo, tra i padri fondatori dell’Ateneo friulano.

Negli anni ’50 e ’60 era stato protagonista di varie esplorazioni, dall’Africa alle Ande, dall’Himalaya al Canada, aprendo diverse vie nuove, ma anche negli ultimi anni continuava a seguire con attenzione le attività del Cai e della Società alpina friulana della quale, con 79 anni di iscrizione alla spalle, era il socio più anziano.

Ex presidente del Comitato per l’Autonomia dell’Università friulana, con Gianfranco D’Aronco, Arnaldo Baracetti e Silvana Fachin Schiavi era stato tra i promotori della raccolta firme per la proposta di legge che portò all’istituzione dell’Ateneo e, nel 1978, ha tenuto a Roma la relazione del comitato davanti alla commissione parlamentare.

Il funerale avrà luogo giovedì 3 settembre alle 9 nella chiesa della Beata Vergine del Carmine; seguirà la sepoltura presso il cimitero di Gorizia.

“Ho appreso con sincero dolore la notizia della scomparsa del notaio Marino Tremonti. Alla sua famiglia vanno la mia vicinanza e le mie condoglianze”, scrive il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. “Tutto il Friuli e soprattutto la sua Università ha un debito enorme nei confronti di questa personalità straordinaria per la lucidità nel progetto culturale e per l'impegno instancabile volto all'emancipazione dei cittadini. Il suo modo preciso, elegante e correttissimo di porre le questioni resterà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Per tutti gli 8 anni in cui sono stato Rettore dell'Università di Udine fu sempre al mio fianco per darmi forza e sostegno nelle azioni di sviluppo dell'Ateneo. Marino Tremonti deve essere ricordato come uno dei padri più nobili del Friuli moderno”.