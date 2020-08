Addio a Mario Dukcevich, uno dei padri del prosciutto di San Daniele

Lutto in Friuli Venezia Giulia per la morte Mario Dukcevich, titolare della Principe di San Daniele spa e figura storica della Pallamano Trieste di fine anni '90. È morto questa mattina, all'età di 84 anni, all'ospedale di trieste, in seguito alle complicanze dovute ad una caduta.

Dukcevich era nato il 23 marzo del 1936 in una cittadina non lontana da Zagabria, poi nel 1945 il trasferimento a Trieste. Negli anni ’70 prese in mano l’azienda di famiglia diventando poi presidente del Consorzio del prosciutto di San Daniele dal 1988 al 2000. La sua figura è rimasta legata anche al mondo della Pallamano Trieste.

Fu infatti presidente dal 1992 al 1997, e sotto il suo mandato l'handball triestino vinse ben cinque titoli italiani. Il funerale si terrà il 19 agosto, alle 10, alla Chiesa di Gesù Divino operaio a Trieste. A seguire una cerimonia sarà officiata nel duomo di San Daniele, dove Mario Dukcevich verrà sepolto nella tomba di famiglia.