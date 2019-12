Addio a monsignor Pietro Brollo

Ancora un lutto in Friuli. Si è spento nella notte, a 86 anni, monsignor Pietro Brollo. Una notizia che ha provocato grande dolore e cordoglio in tante persone, credenti e non, che avevano incrociato il sacerdote nel loro cammino. Monsignor Brollo, infatti, aveva celebrato migliaia battesimi, cresime e comunioni, in Friuli e in Veneto.

Nato a Tolmezzo nel 1933, ordinato presbitero nel marzo 1957, eletto vescovo titolare di Zuglio Carnico e ausiliare dell'arcivescovo di Udine il 12 ottobre 1985, monsignor Brollo fu consacrato il 4 gennaio 1986 nel duomo di Gemona.

Era stato vescovo della Diocesi di Belluno - Feltre dal 1996 per quattro anni prima ritornare in Friuli come successore di monsignor Alfredo Battisti. Eletto arcivescovo di Udine il 28 ottobre 2000, monsignor Brollo iniziò il ministero episcopale in arcidiocesi il 7 gennaio 2001. Era stato a capo della Diocesi di Udine fino al 2009, quando gli era successo monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Da quel momento aveva assunto la carica di arcivescovo emerito.

A dare il triste annuncio è stato il nipote, Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo. "Stanotte - ha scritto in un post su Facebook - si è spento Monsignor Pietro Brollo. Per i fedeli delle diocesi di Udine, di Belluno e Feltre è stato l’arcivescovo, per me zio don Pietro. In questo momento di lutto e preghiera lo voglio ricordare con una foto e con una frase. La foto lo ritrae accanto a me, che calcio un pallone: a lui sono debitore per l’esempio dello spirito di servizio, la dedizione all’altro, ai deboli, l’amore per la montagna e per lo sport. Di lui piangiamo la carismatica capacità di coinvolgimento attraverso l’entusiasmo della fede declinata col sorriso".

"La frase è quella che rivolse a Papa Giovanni Paolo II un sacerdote del Cadore, dove il Santo Padre amava recarsi l’estate: Grazie Santo Padre per averci mandato un vescovo con gli scarponi da montagna, a rappresentare la grande sensibilità dello zio, uomo di montagna e orgoglioso di esserlo, per le sorti delle genti delle terre alte".

Il cordoglio

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha invitato i consiglieri a rispettare un minuto di silenzio per la morte di monsignor Pietro Brollo, arcivescovo emerito di Udine scomparso nella notte all'età di 83 anni, comunicata all'Assemblea dalla consigliera Mariagrazia Santoro che lo ha definito un personaggio simbolo per il Friuli Venezia Giulia, che ha dimostrato di come si possa rimanere sempre vicini al proprio territorio portando avanti una missione evangelica di altissimo profilo.

Tutti i Gruppi presenti in Consiglio regionale si sono uniti nel cordoglio per la perdita di monsignor Brollo, "figura profondamente legata alla tradizione identitaria di un Friuli - ha detto Zanin - che dovremo riscoprire, raccogliendo la sua testimonianza".

"La scomparsa di monsignor Brollo segna una grande perdita per tutta la comunità friulana e regionale: se n'è andato un grande uomo e un sacerdote sempre vicino alla gente, sempre vicino agli ultimi e che ha dimostrato un grande amore per la sua terra, per la sua montagna e testimone dell'accoglienza del nostro Friuli", ha detto Santoro, chiedendo all'Aula un minuto di silenzio. "Brollo dedicò la sua vita agli altri, ebbe sempre a cuore i più deboli. Negli anni del terremoto, come sacerdote di Gemona, diede il suo apporto morale e spirituale alle tante persone in difficoltà. Quell'amore per la montagna lo accompagnò per tutta la vita, quando fu vescovo di Belluno e Feltre, poi a Udine come arcivescovo e infine come arcivescovo emerito".

Secondo Santoro, "resterà indelebile il suo messaggio di come la nostra terra sia storicamente capace di accogliere e rispettare le diversità, quando ricordò come “Aquileia è stata un modello di accoglienza capace di riunire in un’unica famiglia le comunità latine, tedesche, slave e le altre etnie arrivate con le invasioni barbariche”.

"Il Friuli perde una figura di spicco, un uomo di grande spessore umano, intellettuale e culturale, un punto di riferimento che con i sui valori ha inciso significativamente nella storia della nostra comunità". A dirlo in Aula il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, a nome del suo Gruppo, in ricordo di monsignor Pietro Brollo, già arcivescovo di Udine e dal 2009 amministratore apostolico e arcivescovo emerito di Udine. "Brollo - commenta Bordin -, fu portatore dei valori friulani con un grande senso di appartenenza della Comunità friulana. Visse il dramma del terremoto del 1976 da sacerdote di Gemona e da quell'esperienza trattenne il ricordo della sua gente impegnata a ricostruire, a far rinascere la casa, il paese. Trainò quel Friuli".

"Ci mancherà la sua fede che - conclude -, nonostante i tempi complessi in cui viviamo, guardava con grande speranza al futuro del Friuli".

Anche il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, esprime il profondo cordoglio di tutta la comunità universitaria per la scomparsa di monsignor Pietro Brollo, di cui ricorda la grande levatura spirituale e umana, e la costante opera a favore della crescita sociale e morale del Friuli e soprattutto dei giovani. Il rettore sottolinea, in particolare, "il suo impegno speso, assieme all’allora arcivescovo monsignor Battisti e a tanti altri prelati friulani, in favore della nascita dell’Università di Udine proprio quale momento di rinascita del Friuli dopo il drammatico terremoto del 1976".