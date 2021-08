Addio a Renato Brisinello, Pontebba e il Tarvisiano in lutto

E' mancato a 64 anni Renato Brisinello, per lunghi anni stimato responsabile e funzionario del Comando di Polizia Municipale di Pontebba e dell'ex Uti Canal del Ferro - Valcanale. La notizia ha gettato grande sconforto nel Tarvisiano, tra ex colleghi, amici e semplici conoscenti. Innumerevoli le testimonianze d'affetto, le parole gentili e i ricordi che circolano in queste ore - soprattutto sui social - a testimonianza dei bei ricordi che l'ispettore ha lasciato nelle persone che gli volevano bene. Ad annunciare la prematura scomparsa è stata la famiglia. Renato lascia la moglie Anna, le figlie Alessandra e Laura, i generi, gli adorati nipoti Federico e Ava, la cognata Gianna e il fratello Renzo.

Tra i saluti e i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Pontebba che su Facebook ha postato la fotografia di Brisinello in divisa, intento a lavorare.

"Mandi Renato - ha scritto Ivan Buzzi -. Voglio ricordarti così: con la tua divisa durante un sopralluogo su una pista forestale. Sei stato un collaboratore sempre disponibile, appassionato del tuo-nostro bosco e del tuo lavoro. Ho trovato in te una persona buona, che ha sempre usato il buon senso nello svolgimento del proprio lavoro. Non mancavi mai di darmi qualche suggerimento o qualche parola di incoraggiamento. Anche durante la malattia pensavi ai tuoi boschi e al legname da tagliare. Grazie Renato, la terra ti sia lieve".

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 20 agosto, alle ore 10.30, nella Pieve di Santa Maria Maggiore a Pontebba, giungendo dall’ospedale di Tolmezzo.La salma sarà presente in chiesa dalle ore 10.15. Seguirà la cremazione.