Addio ad Antonietta Sbaiz la signora della moda di Lignano

Lignano in lutto, è morta ll'imprenditrice Antonietta Sbaiz, che portò l’alta moda in Friuli. La sua boutique di Lignano, Sbaiz Spazio Moda, nel 2014 è stata inserita fra i cento migliori negozi di moda al mondo. Le sue lotte l’hanno sempre contraddistinta, dall’apertura domenicale dei negozi, alla vendita dei grandi marchi in una località balneare. Nata nel 1931 e originaria di Belgrado di Varmo, Antonietta Sbaiz è morta nella serata di domenica 6 dicembre nella sua casa di Lignano, nella quale era costretta a letto da mesi a causa di una malattia.

I funerali saranno celebrati mercoledì 9 dicembre, alle 11, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro.

Dal bazar alla boutique

"Per oltre sessant’anni Antonietta ha setacciato in lungo e in largo prestigiosi atelier, ha scoperto stilisti promettenti, ha provocato con le sue scelte e con le sue vetrine. Chi non ha vissuto quel periodo non può ricordare né i fasti né l’importanza che questo fenomeno sociale ha avuto sia per il nostro Paese che per l’evoluzione del gusto". Così si presenta la sua biografia, 'Antonietta Sbaiz. Moda, passione e coraggio' scritta da Giulia Rosania e presentata a Lignano lo scorso settembre, che guida il lettore alla scoperta di un universo immenso che contiene la vita privata di Antonietta, ma anche il dopoguerra, Lignano, il Friuli e gli anni dell’affermazione del Made in Italy. Tenacia, lavoro, rigore e felicissime intuizioni hanno portato Antonietta a concepire e realizzare, partendo da un colorato Bazar, una boutique che nel 2014 viene inserita fra i cento migliori negozi di moda al mondo.