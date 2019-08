Addio ai richiedenti asilo. E al lavoro

Le previsioni comunicate dal vice sindaco di Pordenone, Eligio Grizzo, un mese e mezzo fa parlavano dell’espulsione entro fine anno di un richiedente asilo ogni dieci dal territorio del Friuli occidentale. Così, il numero delle persone presenti avrebbe dovuto scendere di circa il 10%. Al momento, la ‘quota’ è già stata raggiunta - non con le espulsioni, ma con i trasferimenti di 50 unità in altre regioni del Nord Italia - e presto dovrebbero lasciare il territorio friulano altrettante persone.



I conti sono presto fatti. A metà giugno i migranti presi in carico dal territorio, compresa la quarantina di persone ospitate nell’ex caserma Monti, erano complessivamente 570. In questi giorni, il numero è sceso a quota 520: 380 dell’accoglienza diffusa in carico all’associazione temporanea di imprese composta dalle cooperative Acli, Noncello, Itaca, Karpós, Piccolo Principe, Futura, Fai, Baobab e Nuovi Vicini che ne è la capofila, più un centinaio in carico alla cooperativa Sviluppo&Lavoro di Belluno e la quarantina di migranti dell’ex Monti. Insomma, la cifra è già scesa del 9,1% (del 35% se si prendono a riferimento i dati di febbraio, 800 migranti in tutto). E, con le nuove partenze, la diminuzione dovrebbe superare il 18% rispetto a metà giugno e il 41% rispetto a febbraio.



Una situazione che sta mettendo in sofferenza le cooperative che sul territorio si occupano di accoglienza, costrette a rivedere le loro strategie e a tagliare sul personale, dopo aver investito in risorse umane, formazione e strutture in base al bando della Prefettura pordenonese. Un bando che prevedeva 775 richiedenti asilo a 34,5 euro al giorno a testa, poi rinegoziato ad aprile, e operativo da luglio, per 620 persone (cento in meno rispetto al dato attuale) a 28 euro al giorno.



“Con questi dati - spiega Ivana Latrofa, presidente di Nuovi Vicini - siamo in sofferenza. Dal nostro territorio i migranti vengono spostati e a fronte di nuovi arrivi in regione nessuno viene redistribuito nel Pordenonese. Eppure qui c’è un bando in essere per molti più posti di quelli effettivi. Questo ci penalizza, perché abbiamo impegni economici da rispettare, come gli affitti degli appartamenti, in parte vuoti. Quello che chiediamo è che ci venga detta chiaramente quale sia la strategia, prima di trovarci in guai economici”.



Una prima ricaduta è rappresentata dalla perdita di occupazione: a rimetterci il posto sono state sette persone, quattro insegnanti di italiano e tre operatori ai quali non è stato rinnovato il contratto. Ma in genere in ogni cooperativa c’è stato un ricollocamento della forza lavoro, per evitare altri licenziamenti. Per ora. Se la situazione dovesse continuare a restare la stessa, con un ulteriore calo dei numeri dell’accoglienza diffusa, l’Ati composta dalle coop è pronta a una soluzione drastica: chiedere alla Prefettura la chiusura anticipata del bando, il che comporterebbe lo stop del servizio. In ogni caso, alla scadenza del bando, il 31 dicembre di quest’anno, alle condizioni attuali le cooperative sembrerebbero intenzionate a non partecipare più. “Non è solo un discorso economico – conclude Latrofa - ma anche etico. Tagliare sui corsi di italiano significa non avere interesse che le persone restino qui. A questo punto, meglio fermarsi prima che i conti rischino di compromettere anche tutta un’altra serie di servizi che facciamo come cooperative”.