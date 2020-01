Addio ai vecchi pali della luce a Monfalcone. Enel ha accolto le richieste avanzate dal Comune e si farà carico dell’abbattimento dei manufatti in calcestruzzo, abbandonati a loro stessi da anni. Una prima tranche di demolizione interesserà 25 pali, posizionati tra via Manlio e via Isonzo. Complessivamente ne dovranno essere abbattuti un centinaio in varie zone della città, quindi la prima fase dei lavori riguarderà un quarto dei poco estetici piloni, ormai inutili.

L’operazione sarà interamente a carico della stessa Enel, che ha incaricato una ditta per l'esecuzione dei lavori.