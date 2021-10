Addio al 'nonno vigile' Claudio Cocetta

Udine piange la scomparsa di uno dei 'Nonni Vigile' che per anni ha aiutato bambini e ragazzi, ma anche passanti, ad attraversare una delle vie più trafficate e pericolose per i pedoni. Nella giornata di ieri è mancato il signor Claudio Cocetta "presenza instancabile in via San Daniele per aiutare ad attraversare la strada in sicurezza i ragazzi della scuola Ellero" ricorda la Polizia Locale del capoluogo friulano sui social, aggiuggendo: "Esprimiamo a nome della Polizia Locale di Udine le più sentite condoglianze ai parenti in questo momento di dolore".