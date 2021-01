Addio al commercialista Roberto Lunelli

Addio al commercialista udinese Roberto Lunelli, uno dei più prestigiosi tributaristi italiani. Era positivo al Covid e aveva 76 anni. Lunelli nel 2013 era stato colpito da un grave lutto, la morte della figlia Silvia, vinta da un male incurabile a 28 anni.



La giovane era laurea in giurisprudenza e aveva anche una grande passione per la cucina, così la famiglia Lunelli istituì in suo ricordo un premio per la formazione di giovani chef, con l’obiettivo di farli diventare ambasciatori della cucina e dei prodotti del Friuli Venezia Giulia con Fvg Via dei Sapori che ha elaborato un progetto da portare avanti negli anni.

"È con profondo dolore che apprendo la notizia della scomparsa del dottor Roberto Lunelli - si legge in un comunicato del consigliere regionale del Gruppo Misto, Furio Honsell, uno dei più autorevoli tributaristi e fiscalisti a livello nazionale, che aveva portato enorme prestigio anche alla città di Udine".



"I convegni da lui promossi - ricorda Honsell, che è stato sindaco del capoluogo friulano per due mandati dal 2008 - facevano confluire al Castello di Udine tutti i principali tributaristi italiani, onorati di poterlo incontrare. Lo ricordo anche come generoso studioso, sempre disponibile a sostegno delle istituzioni. Alla famiglia esprimo la vicinanza e le mie condoglianze più sentite".