Addio al partigiano Alfa Giovanni Marzona

Si è spento questa mattina il partigiano Alfa Giovanni Marzona. Ne dà notizia l'Anpi di Milano, sottolineando che il 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni.

Era nato a Villa Santina da una famiglia di antifascisti. Alfa non era nemmeno bambino quando scelse le montagne per combattere. "In casa mia i fascisti facevano cose che a me non piacevano”, aveva dichiarato in un'intervista il 24 aprile 2021. “Sono diventato partigiano perché un giorno il comandante partigiano della Brigata Osoppo mi ha detto: 'Guarda noi avremmo bisogno di uno come te, che conosce tutte le montagne e ci conosce tutti. Ci fidiamo di te'. Il comandante mi diede il nome di battaglia “Alfa”, che era stato di un partigiano morto pochi giorni prima. Marzona ha partecipato alla battaglia per liberare la Carnia, diventata zona libera. A ottobre del ‘44, i tedeschi hanno fatto una grande retata, un grande rastrellamento. La Carnia era circondata. Non ci davano da mangiare. Per prendere da mangiare dovevamo scavalcare le montagne andando nel Basso Friuli. I momenti di pericolo sono stati tanti. Momenti non di paura, ma in cui ti mancava il coraggio di agire".

“Quando andavi in montagna, lo facevi per cercare la tua libertà. Andavi a morire per la tua libertà e la libertà di tutti”. Giovanni, iscritto alla Sezione di Quarto Oggiaro, faceva parte della Presidenza Onoraria dell’Anpi provinciale di Milano e aveva aperto a Milano il 14 marzo 2022, nella sua qualità di partigiano combattente, il XVII Congresso provinciale.

"Era una persona straordinaria, attaccatissimo all’Anpi, ai valori della Costituzione, dell’antifascismo, della Resistenza", lo ricorda l'Anpi milanese. "Qualche anno fa aveva ricevuto l’attestato di benemerenza dal Comune di Milano. Giovanni non si risparmiava mai: si recava sempre nelle scuole, per trasmettere ai giovani gli ideali nei quali credeva profondamente. Lo ricorderemo sempre per la sua dirittura morale, la sua saggezza, la sua passione per la libertà, per la pace, per la realizzazione di un mondo migliore. Ai familiari esprimo anche a nome dell'Anpi provinciale di Milano commossa e affettuosa vicinanza", conlude Roberto Cenati, Presidente Anpi Provinciale di Milano.

Il funerale si svolgerà martedì 10 alle 14 chiesa San Gervaso e Protaso a Novate Milanese.