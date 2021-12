Addio al partigiano Diego Del Dò 'Tui'

Anpi Udine in lutto così come il quartiere dei Rizzi per la morte del partigiano Diego Del Dò che si è spento ieri, venerdì 17 dicembre, all'età di 95 anni.



Con il nome di battaglia 'Tui', fu partigiano della Divisione d'Assalto Garibaldi- Natisone, Brigata "Bruno Buozzi", Battaglione "Fronte della Gioventù". Ferito gravemente nella battaglia di Vojsko, il 17 marzo del 1945, è stato curato e salvato nell'ospedale partigiano di Franja (Slovenia).

Fu Segretario della sezione PCI "Aldo Zavagno" dei Rizzi negli anni '60 e '70 e gestore dell'osteria e circolo CRAL dei Rizzi.



"Mandi caro compagno 'Tui' non ti dimenticheremo mai - il messaggio dell'Anpi Udine -".