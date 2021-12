Addio al partigiano Onorio Rizzi 'Palo'

A pochi giorni di distanza da Diego Del Dò 'Tui', è mancato anche Onorio Rizzi (nella foto del 2016, al centro tra l'allora presidente della Regione, Debora Serracchiani, e il sindaco Furio Honsell), il partigiano 'Palo'. La sua scomparsa ha suscitato emozione e commozione nel paese in cui Onorio è nato e cresciuto.

L'Anpi sezione "Città di Udine" lo ricorda attraverso la sua storia ricostruita da Carletto Rizzi.



"Anche Palo, questo era il suo nome di battaglia di Onorio Rizzi, faceva parte del numeroso gruppo di giovani partigiani del borgo dei Rizzi (frazione di Udine) che componeva il battaglione "Fronte della gioventù", inserito nella 156.esima Brigata Bruno Buozzi della Divisione d'Assalto Garibaldi-Natisone. Il suo nome di battaglia gli è stato dato dai compagni dei Rizzi perché era spesso in punizione, " legato al palo". Giovanissimo indisciplinato, ma generoso. Diciamo che era un monello. Un piccolo ragazzo imberbe molto veloce e intelligente nell'azione, valoroso e di grande coraggio, ma anche modesto e semplice. Generoso nel suo agire da protagonista in situazione di scontro infernale. Il rapporto scritto nel libro "Fratelli nel sangue" di Aldo Bressan e Luciano Giuricin è molto esplicito: "15 marzo1945. La Brigata 156^ Bruno Buozzi riceve l'ordine di raggiungere l'altopiano di Vojsko, allo scopo di ostacolare il nemico. Il Battaglione "Fronte della Gioventù" è dislocato a Suze. Forza complessiva 253 partigiani. Giorno 16 il nemico attacca con un intenso fuoco di mortai...." Questa battaglia durerà 15 giorni : Vojsko, Cima Sebrelje, Predmeja. Dei 253 uomini della Brg. Buozzi solo 150 si ritroveranno il 4 aprile alla sede del Comando di Divisione."