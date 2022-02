Addio al partigiano Reno Coiz 'Radio'

Ancora un lutto nella comunità dei Rizzi che oggi piange la scomparsa di Reno Coiz, partigiano della 'Garibaldi-Natisone' (nella foto del 2016, è il primo a destra).



Conosciuto con il nome di battaglia 'Radio', Coiz era l'ultimo partigiano ancora in vita nella comunità dei Rizzi, alle porte di Udine. In qualità di scultore ha realizzato nel 1982 un monumento, opera dell’architetto Nande Rupnik, a Bukovo in Slovenia, in ricordo dei partigiani della “Garibaldi Natisone” dei Battaglioni “Manin” e “Mameli”, alle dipendenze operative del IX Korpus sloveno, che subirono in questa località la perdita di 30 compagni. Al suo lavoro si deve la costruzione del monumento ossario dei partigiani nel cimitero dei Rizzi; il monumento a Valeriano in ricordo dei caduti in combattimento contro i nazisti, nell'operazione di bloccare i treni pieni di ebrei e prigionieri italiani destinati ai campi di concentramento e di sterminio. Nel 2017 aveva ricevuto la Medaglia del 70° della Liberazione.



L'Anpi Udine lo ha ricordato con un post sui social: "La sua parola d'ordine: non dimenticare e schiena dritta. Mandi compagno Radio, non ti dimenticheremo mai, bella ciao per te



La scomparsa di Coiz segue di appena due mesi quella di altri due partigiani dei Rizzi: Onorio Rizzi, il partigiano 'Palo', e di Diego Del Dò 'Tui'.