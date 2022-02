Addio al partigiano Reno Coiz

Ancora un lutto nella comunità dei Rizzi che oggi piange la scomparsa di Reno Coiz, partigiano della 'Garibaldi-Natisone' (nella foto del 2016, è il primo a destra).



Coiz era l'ultimo partigiano ancora in vita nella comunità dei Rizzi, alle porte di Udine. In qualità di scultore ha realizzato nel 1982 un monumento, opera dell’architetto Nande Rupnik, a Bukovo in Slovenia, in ricordo dei partigiani della “Garibaldi Natisone” dei Battaglioni “Manin” e “Mameli”, alle dipendenze operative del IX Korpus sloveno, che subirono in questa località la perdita di 30 compagni. Nel 2017 aveva ricevuto la Medaglia del 70° della Liberazione.



La scomparsa di Coiz segue di appena due mesi quella di altri due partigiani dei Rizzi: Onorio Rizzi, il partigiano 'Palo', e di Diego Del Dò 'Tui'.