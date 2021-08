Addio all'attrice e cantante Claudia Grimaz

Mondo della cultura in lutto per la prematura scomparsa dell'attrice e cantante Claudia Grimaz. Aveva 51 anni ed era malata da tempo. Lascia nel dolore il marito Trinità Germano e i due figli, Viola e Zaccaria.

Soprano ed attrice, Claudia Grimaz era diplomata in Canto nel 2004 al Conservatorio Tomadini di Udine, sotto la guida di Cristina Mantese. Nel 1989 il debutto come attrice e, da allora, ha partecipato a molti spettacoli in Italia ed all’estero. Numerose le collaborazioni con diversi ensemble ed ha inciso per le etichette Tactus e Dynamic. Dal 2016 ha diretto il Coro multietnico La Tela e dal 2012 il Coro Popolare della Resistenza di Udine e ha insegna Canto al Liceo Musicale Percoto di Udine.



Dall’aprile 2011 è stata attrice e cantante nello spettacolo 'Né come in sonno né come in veglia' su musiche e tradizioni dell’Armenia. Assieme ad Anait Ensemble nel 2013 ha intepretato lo spettacolo Orient Express.

Nel luglio 2015 è stata attrice e cantante nello spettacolo Colonie di Loris Vescovo e Giorgio Olmoti che debutta in prima assoluta al Mittelfest di Cividale del Friuli, nel dicembre 2015 è stata interprete nello spettacolo Suite in forma di rosa un omaggio dedicato alla persona e al poeta Pier Paolo Pasolini con la regia di Massimo Somaglino.

Assieme allo storico Angelo Floramo ha partecipato come cantante allo spettacolo Bastiancontrarie, storie di donne libere e disobbedienti, recital per due voci commissionato da Dedica Festival di Pordenone. E' stata anche collaboratrice stabile delle produzioni dell’Associazione Gaggia di Cividale.

Numerosi, sui social, i messaggi di cordoglio di amici e colleghi che hanno avuto la fortuna e l'onore di lavorare al suo fianco.