Addio all'ex Manifattura Tabacchi a Straccis

Due esplosioni e la ciminiera dell’ex Manifattura Tabacchi a Straccis crollerà. Gorizia dirà così addio ad uno dei simboli del proprio passato. La demolizione è prevista per lunedì 16 dicembre alle 14 e per l’operazione è stata organizzata un’apposita riunione in Prefettura a Gorizia, ovvero la “Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti”. Prima dell’esplosione la ciminiera sarà inglobata in una rete metallica per evitare che la deflagrazione produca schegge pericolose. In ogni caso i civici dal 147 al 153 di viale XX Settembre saranno evacuati così come tutte le abitazioni del perimetro.

Ad essere allertato sarà, in ogni caso, tutto il quartiere con i negozi e le scuole limitrofe.

“Voglio rassicurare che tutto l’intervento durerà pochissimo – sottolinea il sindaco, Rodolfo Ziberna – e, come sempre, saranno utilizzate tutte le precauzioni del caso, come stabilito dalla commissione in cui la sinergia e la collaborazione fra le forze dell’ordine, istituzioni e privati è stata totale”, conclude.