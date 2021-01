Adesca minori su Tik Tok, una goriziana tra le vittime

Non potrà spostarsi dal suo comune di residenza per tre anni. Dovrà mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dai luoghi abitualmente frequentati da minori e non potrà comunicare con loro con nessun mezzo, inclusi i social network.

E' scattata una misura di sorveglianza speciale per un 57enne milanese, ex bagnino in piscine e insegnante di ginnastica, individuato come l'autore di numerosissimi episodi di adescamento e violenza sessuale ai danni di bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Secondo le indagini della divisione anticrimine della questura milanese, l'uomo ha tentato di avvicinare almeno 41 ragazzine in diverse province d'Italia, tra cui Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia.

Dopo essere stato condannato a otto anni di reclusione e all'interdizione dall'insegnamento presso qualsiasi tipo di struttura sportiva, è rimasto in carcere fino al 2005; una volta libero, con l'avvento dei social network, ha affinato le sue tecniche di adescamento, scovando le giovani vittime attraverso Facebook, Instagram e più recentemente con TikTok, fingendosi un adolescente. Di nuovo detenuto fino al 2009, si è reso ancora una volta autore di condotte adescatrici a seguito delle quali era rientrato in carcere.