Aeromodello si incendia in volo e si schianta a Premariacco

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato primo luglio 2020, poco dopo le 19, per un aeromodello che si è incendiato in volo sulla aviosuperficie di San Mauro, a Premariacco. Il velivolo, di 3 metri di lunghezza, modello MB339, ha avuto un guasto e sono divampate le fiamme. Si è temuto il peggio pensando che a bordo ci fosse qualcuno. È stata inviata immediatamente l'ambulanza. Sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e sono intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco. Per fortuna si trattava di un velivolo telecomandato da due cittadini austriaci, illesi. I pezzi del mezzo non hanno colpito nessuna persona. Nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il velivolo e bonificato il sito in cui si è schiantato.