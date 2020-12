Affidati ai nonni materni i figli di Aurelia Laurenti

Saranno i nonni materni a occuparsi della crescita dei figli di Aurelia Laurenti, la donna uccisa a coltellate dal compagno nella notte del 25 novembre a Roveredo in Piano.

Il giudice del Tribunale di Pordenone Lucia Dell'Armellina ha affidato la tutela dei bimbi, di tre e otto anni, ai due coniugi di San Quirino, che oggi hanno prestato giuramento. Come precisa il loro legale, Morena Cristofori, la decisione è arrivata dopo che la Procura dei Minori di Trieste aveva sospeso la patria potestà al 33enne Giuseppe Forciniti. I bambini, ha precisato l'avvocato della famiglia Laurenti, restano in stretto contatto anche con i nonni paterni, che vivono a Rossano, in provincia di Cosenza.

Nel frattempo, prosegue la gara di solidarietà avviata su iniziativa dei Comuni di San Quirino e Roveredo e delle rispettive Parrocchie. Per chiunque voglia aderire: beneficiario Associazione San Pietro Apostolo per figli Aurelia, causale: donazione per i figli di Aurelia, IBAN: IT47U0835665080000000067381.

E per i piccoli si è mobilitata anche la Base di Aviano, che ha deciso di consegnare ai due bambini doni speciali per Natale.