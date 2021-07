Affitta una casa online per le ferie a Monaco, ma è una truffa

Attenzione alle truffe online legate alle vacanze. A cadere nella trappola dei raggiri in rete è stato un 67enne udinese. A seguito di accordi telefonici, l'uomo aveva versato 1.800 euro per prendere in affitto un appartamento a Monaco di Baviera per trascorrevi le ferie.

A mettere un annuncio su un sito web specializzato, offrendo in locazione temporanea un appartamento, era stata una 32enne, cittadina romena residente in provincia di Roma. I due si erano messi d'accordo ma poi, lei, ottenuti i soldi che il 67enne le aveva versato sul suo conto corrente, è sparita nel nulla.

Lui ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Stazione Capoluogo. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine e l'hanno individuato la responsabile, denunciandola poi a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa.