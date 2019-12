Afghanistan: il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri visita il TAAC-W

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, in occasione delle festività di fine anno, ha fatto visita in questi giorni al contingente militare del Train Advise and Assist Command-West (TAAC-W) di Herat, attualmente a guida 132^ Brigata corazzata “Ariete”, ove opera anche personale dell’Arma.

Il generale Nistri, al suo arrivo a Camp Arena, è stato accolto dal Comandante del TAAC-W, generale di brigata Enrico Barduani, che lo ha aggiornato sulla situazione operativa nell’area di Herat e sulle principale attività di addestramento, consulenza e assistenza che il Comando svolge in favore delle Forze di Sicurezza afghane.

Successivamente, ha incontrato i carabinieri inquadrati nel TAAC-W, ai quali ha portato gli auguri e la vicinanza delle Istituzioni italiane. A loro il Comandante Generale ha espresso apprezzamento per il costante e proficuo impegno nell’operazione in Afghanistan, ringraziandoli per le numerose attività brillantemente condotte in favore del contingente, che contribuiscono a far ben figurare l’Italia nel contesto internazionale della missione “Resolute “Support”.

All’interno del TAAC-W, i Carabinieri sono presenti nel Police Advisory Team (PAT), assetto dedicato alle attività di addestramento, consulenza e assistenza a favore della Polizia afghana, e nel nucleo di Polizia Militare (MP). Personale dell’Arma opera inoltre presso l’Operations Coordination Center Advisor Team (OCCAT), organo che assiste e consiglia la controparte afghana nelle attività condotte nei centri di coordinamento interforze dislocati a livello regionale, provinciale e distrettuale, e presso il Weapons Intelligence Team (WIT).

Il TAAC-W, Comando NATO a guida italiana, è composta da militari di 8 nazioni (Albania, Ungheria, Lituania, Romania, Slovenia, Ucraina, Stati Uniti d’America, oltre all’Italia) che operano con l’obiettivo di contribuire all’addestramento, all’assistenza e alla consulenza in favore delle Istituzione e delle Forze di Sicurezza Afghane, impegnate nella creazione di adeguate condizioni di sicurezza e prosperità per la popolazione locale.