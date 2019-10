Agente aggredito in carcere, finisce in ospedale

Ancora un agente di Polizia penitenziaria aggredito nel carcere di Udine. È successo questa mattina in via Spalato. Un detenuto con difficoltà di adattamento, ha dapprima sputato in direzione della guardia per poi aggredirla. Soccorso dai colleghi e quindi trasportato in ospedale, l'uomo ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Lo denuncia il Segretario regionale del Triveneto Uspp, Leo Angiulli, mettendo in evidenza ancora una volta le condizioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi gli agenti di polizia penitenziaria nel Triveneto.