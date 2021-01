Aggiornamento viabilità, ancora strade chiuse per la neve

In Fvg sono ancora chiuse alcune strade interessate dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, come informa Fvg Strade.



Per pericolo valanghe sono chiuse la Sr 110 di Passo Pramollo, la 465 della Forcella Lavardet e Valle San Canciano, al km 10+590, la regionale 76 della Val Raccolana, da Sella Nevesa a Cave del Predil.



E poi ancora le regionali della Val Pontaiba, al km 7+900, e la 23 della Val D'Incaroio, dal km 12.