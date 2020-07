Aggredì il carabiniere a sprangate, condannato a 14 anni e tre mesi

È stato condannato a 14 anni e tre mesi di reclusione, in primo grado, per tentato omicidio, Mauro Businarolo, un uomo di 51 anni originario di Conegliano, che il 10 aprile dello scorso anno, aggredì in maniera violenta il Brigadiere Capo dei Carabinieri Antonio Baggio, 56 anni, nella sua abitazione di Socchieve. I due avevano un legame di parentela acquisito.

Allora, armato di una spranga, Businarolo aveva colpito selvaggiamente il militare, ferendolo al capo, al tronco e alle braccia. Aveva anche danneggiato la sua abitazione e aveva tentato di dare fuoco alla sua auto. Era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal Tribunale di Udine. Sono state accolte le istanze risarcitorie di parte civile, avanzate dall'avvocato Ludovico Rinoldi. Le indagini erano state svolte tempestivamente dai militari del Norm della Compagnia di Tolmezzo, comandata dal capitano Diego Tanzi (Norm comandato dal Luogotenente Carica Speciale Domenico Colonna), coordinati dal magistrato titolare dell'inchiesta, la dottoressa Lucia Terzariol.

I Carabinieri avevano sentito diversi testimoni, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. L'avvocato difensore Federico Carnelutti ha annunciato appello: sarà chiesta da derubricazione in lesioni. “Non è stato chiarito in dibattimento quanto accaduto nella notte - specifica il legale -, né la volontà del mio assistito di aver agito con la volontà di uccidere”.