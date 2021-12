Aggredì un avversario, condannato giocatore di calcetto

Picchiò il giocatore avversario dopo la partita, condannato a sette mesi di reclusione, pena sospesa. Tanto è costata a un giocatore di calcio a 5 l’aggressione. A condannarlo è stato il giudice del Tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba.

La vicenda risale al primo febbraio 2020, dopo la partita di C1 tra la Tarcento Futsal e la Clark Udine, nella quale militava l’imputato. Durante l’incontro, il calciatore fu espulso per somma di ammonizioni e alla fine del match, con l’aiuto di altre due persone, colpì l'avversario con una porta, gli sbattè la testa sul muro e gli sferrò un pugno al volto, procurandogli una lesione guaribile in cinque giorni. Per la cronaca, la Tarcento Futsal vinse l’incontro 11 a 6, nonostante le tre reti del condannato.