Aggredisce i poliziotti, arrestato un 20enne

Il Questore di Udine ha disposto controlli straordinari del territorio. Gli agenti, affiancati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine Veneto di Padova e da due unità cinofile della Guardia di Finanza, in tre giorni hanno identificato 265 persone, controllato 60 veicoli e sette esercizi pubblici.

Proprio nel corso delle operazioni, ieri pomeriggio, hanno fermato per un controllo un 20enne, che ha dato in escandescenza. Il giovane ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti, scalciando e sputando, e li ha oltraggiati. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per oltraggio e segnalato quale assuntore di stupefacenti (aveva con sé 2 grammi di hashish). Questa mattinata, in sede di convalida dell’arresto, è stata disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Tre, invece, le persone denunciate: un cittadino indiano per inosservanza del divieto di ritorno nel comune, un marocchino per la stessa violazione e per le lesioni procurate a un cittadino ghanese con il quale aveva litigato e che è stato a sua volta indagato per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere, ovvero un coltello da cucina di 21 centimetri.