Aggredisce il nuovo compagno della ex, ferendolo con un coltello

Violenta aggressione, nella notte, nella comunità indiana di Prata di Pordenone. I Carabinieri della stazione locale, assieme al personale del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sacile, alle 23.30 di ieri, sono intervenuti in via Friuli dove, al termine di un'animata discussione nel cortile dell’abitazione di una 35enne cittadina indiana, l’ex marito, un operaio 42enne indiano domiciliato a Porcia, con precedenti di polizia, assieme ad altre due persone in corso d'identificazione, ha aggredito con calci e pugni l’attuale convivente della giovane, un 33enne indiano, raggiungendolo anche con alcuni fendenti al ventre e al volto.

Dopo aver dato sfogo alla violenza, i tre si sono dati alla fuga. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e, dopo un primo ricovero all’ospedale di Pordenone, si trova ora in prognosi riservata nel nosocomio di Udine.

Sul posto sono stati effettuati accurati rilievi da parte dei militari, impegnati nella ricerca degli aggressori. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Federico Facchin, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di tentato omicidio.