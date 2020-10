Aggredisce madre e sorella, poi minaccia di morte il vicino

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato per violazione di domicilio, lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne. Armato di un coltello, il giovane ha litigato violentemente con la madre e la sorella, aggredendole a calci e pugni, nell'abitazione di famiglia, nel rione di Ponziana. Poi, ha minacciato di morte un vicino, sfondando la porta di casa.

La sua violenza cieca è stata interrotta dall’arrivo degli operatori delle Volanti della Questura, che sono riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà. Il 24enne è stato accompagnato in Questura, per poi essere condotto in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica.