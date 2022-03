Aggredisce passanti e poliziotti, scatta l’arresto

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino domenicano classe 1992 per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di segnalazione di alcuni avventori dei locali di via Rossini, che indicavano il soggetto in atteggiamenti aggressivi verso i passanti, la Squadra Volante è intervenuta sul posto e tranquillizzandolo lo ha accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione.

Terminate le operazioni per risalire alle sue esatte generalità, durante le quali è stata fornita assistenza sanitaria da personale del 118, all’esterno della Questura il domenicano ha cominciato nuovamente a tenere comportamenti ostili verso i passanti e verso gli operatori, che cercavano di riportarlo alla calma, posizionandosi a torso nudo nel mezzo della carreggiata di via Teatro Romano.

Dopo una breve colluttazione, durante la quale due agenti delle Volanti sono stai colpiti al volto e alla mano, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto, a disposizione della locale Procura della Repubblica che ne disponeva l’accompagnamento nella locale Casa Circondariale.