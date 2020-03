Aggredisce un barbone, poi inventa una rapina

Denuncia falsamente ai Carabinieri di essere stata rapinata da un barbone originario di Monfalcone, di fatto senza fissa dimora. Ma in realtà era stata proprio lei ad aggredire il pover'uomo. Per questo i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, al termine di un'attività investigativa nata proprio a seguito della denuncia della donna, l'hanno deferita in stato di libertà per simulazione di reato.

A finire nei guai una cittadina brasiliana di 53 anni residente a Cividale, regolare sul territorio nazionale già nota alle Forze di polizia. Le indagini sono state svolte dagli uomini della Radiomobile della Compagnia di Udine.