Aggredisce un'infermiera al Centro di salute mentale

I carabinieri della Stazione di San Vito al Tagliamento hanno arrestato in flagranza reato un uomo di 46 anni per tentato omicidio. Vittima dell'aggressione un'infermiera in servizio al locale di Centro salute mentale.

L’uomo, questa mattina, si era recato al Csm per la terapia giornaliera. Con un coltello da cucina che si era portato da casa, ha colpito l’infermiera con alcuni fendenti al torace. L’operatrice sanitaria è stata soccorsa immediatamente e ricoverata in ospedale a San Vito.

Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita; è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'uomo è stato portato in carcere.