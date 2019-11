Aggredisce un passante a colpi di catena, arrestato

Ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino rumeno di 29 anni senza fissa dimora che aveva colpito più volte al capo un uomo con una catena. È successo poco dopo mezzogiorno, vicino alla stazione delle corriere.

Lo straniero ha preso di mira una uomo di 56 anni, italiano; gli ha strappato di mano una sigaretta e poi lo ha colpito con una catena di 70 centimetri, con due placche alle estremità. Nonostante la presenza di molti passanti, quando il malcapitato è caduto a terra, lo straniero gli ha inferto l'ultimo colpo alla testa che gli ha provocato un'estesa ferita.

Allertati da alcuni testimoni, mentre i sanitari aiutavano il ferito, i poliziotti hanno rintracciato subito l'aggressore con gli stessi vestiti, che erano sporchi di sangue, proprio quelli descritti dai testimoni. L'uomo aveva nascosto in tasca, nei pantaloni, la catena utilizzata per l'aggressione, che era tutta insanguinata.

Portato in Questura per l'identificazione e gli accertamenti, è stato poi arrestato per lesioni personali aggravate. La vittima è stata dimessa dall'ospedale con alcuni punti di sutura.