Aggrediscono il gestore del bar, arrestati

Questa mattina, poco prima delle 8, una pattuglia della Polizia Locale di Trieste - in transito in via Forti per controllare la regolarità dell’accesso alle scuole - ha notato qualcosa di strano nei pressi di un bar di fronte al complesso scolastico.

Fermatisi per una verifica, gli operatori hanno visto che due uomini stavano aggredendo il gestore, prima dentro il bar e poi all’esterno, incuranti della presenza di bambini e genitori; presi di mira anche stoviglie, bicchieri ed elementi d’arredo del locale, provocando ingenti danni.

Gli agenti sono subito intervenuti in soccorso del gestore, fermando e ammanettando i due violenti, nonostante la loro strenua resistenza. Nel frattempo sono arrivate un'ulteriore pattuglia della Municipale a supporto dei colleghi e due Volanti della Polizia di Stato attivate dal 112 su richiesta di un passante.

I poliziotti hanno quindi scortato i due fermati, due fratelli classe 1982 e 1987, al Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale nella caserma San Sebastiano di via Revoltella. Anche lì, i due hanno tenuto un atteggiamento violento e ostile nei confronti degli operatori, tanto che si è proceduto al loro arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, dandone immediata comunicazione al Sostituto Procuratore di turno, che ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.

Il gestore del bar vittima dell’aggressione è stato soccorso da un’ambulanza e portato all’ospedale di Cattinara per le cure del caso.