Aggrediti e picchiati fuori dall'osmizza

Volto tumefatto, lividi e sangue sul viso e sui vestiti. È questa l'immagine che Antonio Parisi, volto noto a Trieste con le iniziative di Jotassassina e per il Fvg Pride che si è tenuto a Udine nel 2017, ha affidato ai social per denunciare l'aggressione subita nel tardo pomeriggio di ieri fuori da un'osmiza sull'altopiano del Carso, condotta da quattro giovani alterati dai fumi dell'alcol.

Lui e due suoi amici sono stati selvaggiamente aggrediti e feriti per motivi ancora da chiarire, a pochi metri dalla frasca di Rupingrande. Ad avere la peggio è stato un amico, che si è dovuto affidare alle cure del Pronto Soccorso.

Al momento non si hanno maggiori informazioni. Le vittime sono, infatti, molto provate e le verifiche sono in corso.

Sul caso indagano i Carabinieri giunti sul posto insieme ai sanitari. La notizia ha creato preoccupazione e stupore a Trieste ma anche a Udine.

"In oltre trent'anni di movimento LGBT in questa regione non si era mai arrivati a una simile violenza omofoba. Siamo sgomenti e addolorati". A scriverlo per testimoniare la sua vicinanza è stato Enrico Pizza, l'ex assessore di Udine nonchè fondatore di Arcigay Udine.