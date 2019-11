Aggredito e rapinato in strada vicino a una discoteca

Due persone sono state denunciate a piede libero a seguito di una vicenda su cui i Carabinieri della Compagnia di Udine stanno cercando di fare luce. Le indagini, infatti, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, sono ancora in corso. Poco dopo l'una di questa notte, un ragazzo è stato aggredito in strada a poca distanza da una discoteca che però in quel momento era chiusa.

Siamo a Tavagnacco e sul posto intervengono i militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Udine e i militari dell'Arma della Stazione di Feletto Umberto comandati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Campagnolo. Il ragazzo, che ha riportato alcune lesioni guaribili in pochi giorni, è stato aggredito da altri due ragazzi, poco più che diciottenni. Questi ultimi, dopo averlo picchiato, lo hanno rapinato di una somma di denaro che aveva con sé.

Sono stati rintracciati dai Carabinieri poco dopo l'episodio. Le indagini sono in corso. Si tratta di giovani italiani residenti in provincia di Udine. Uno dei due denunciati è un cittadino magrebino. Quanto rapinato è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. Per le indagini procede la stazione di Feletto Umberto.