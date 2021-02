Aggredito per strada, in fin di vita un uomo accoltellato

È sfociato nel sangue quello che pare essere a tutti gli effetti un regolamento di conti tra due cittadini nordafricani che si è consumato questo pomeriggio a Trieste, all'incrocio tra via Manzoni e via Gambini.

Coinvolti un cittadino marocchino e un tunisino, uno residente a Trieste e uno fuori dalla provincia giuliana. È stato quest'ultimo, in base alle primissime indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di via Hermet, con il coordinamento della procura della Repubblica, a colpire la vittima con più fendenti, con un coltello, alla schiena. La lite sarebbe iniziata, per motivi da chiarire, prima a parole, per poi sfociare in una vera e propria aggressione con la lama.

La vittima, trovata in un lago di sangue dai sanitari, è stata intubata, trasportata d'urgenza all'ospedale Cattinara. Versa in gravi condizioni, accolta in terapia intensiva, in prognosi riservata.

I militari dell'Arma della Compagnia di via Hermet, con i colleghi della Sezione Operativa della stessa Compagnia, hanno intercettato l'aggressore mentre stava cercando di lasciare Trieste con un treno, nella zona della stazione. È stato fermato e l'accusa, per lui, sarà quella di tentato omicidio.